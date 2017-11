Benevento, De Zerbi: "Ciciretti, il peso è un problema"

La Serie A scopre un nuovo "gordito". In assenza di Cassano, che in estate scelse di lasciare il ritiro del Verona, e con Maxi Lopez "salvato" dall'Udinese dopo i pesanti attacchi di Mihajlovic a Torino, è Amato Ciciretti a finire sotto accusa. A lanciargli l'accusa è l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi, criticato per averlo fatto partire in panchina domenica contro la Lazio.



"Quando starà bene - ha detto De Zerbi in conferenza tre giorni fa -, con me giocherà sempre. Lo volevo già a Palermo. Deve tornare a un peso decente: è un problema, se vuole fare il giocatore ad alto livello deve cambiare alcune cose. E io lo aiuterò a farlo, se vorrà. Lui è troppo importante per questa squadra. Se giocatori come lui non sono presenti non abbiamo possibilità di far bene in campionato".



Ciciretti è rimasto fermo oltre un mese per infortunio, quando il Benevento era ancora allenato da Baroni. La sua stagione era cominciata benissimo, con il gol che aveva illuso i sanniti a Genova, all'esordio in campionato contro la Sampdoria. E proprio domenica, entrando nella ripresa, Ciciretti ha mostrato le proprie qualità tecniche che avevano fatto innamorare, oltre ai tifosi giallorossi, anche moltissimi appassionati di fantacalcio.