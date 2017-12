Benevento, Curva Sud contro i giocatori: "Indegne femminucce, a Genova giochi la Primavera"

Con il morale a pezzi dopo la pesante sconfitta interna contro la Spal, il Benevento è partito alla volta della Liguria in vista della partita in programma domani a Marassi contro il Genoa. Dopo la diciassettesima sconfitta in 18 partite, la squadra di De Zerbi è stata oggetto di una dura contestazione iniziata con i fischi e i cori di scherno domenica scorsa e proseguita con un durissimo comunicato della "Curva Sud". L'ala dura del tifo organizzato giallorosso ha esaurito la pazienza e in un documento dai toni forti ha parlato di società "incapace" e giocatori "indegni" aggiungendo l'invito al presidente Vigorito a mandare in campo i giovani della Primavera nella trasferta di Genova, dove non saranno esibiti né drappi, né vessilli giallorossi come forma di protesta da parte del nugolo di temerari (un centinaio) che si sobbarcherà i tanti chilometri che separano il Sannio dal capoluogo ligure.

IL COMUNICATO

"La serie impressionante di risultati e record negativi lascia poco spazio a qualsiasi tipo di giustificazione ed interpretazione semplicistica di quel che sembra, un disastro annunciato. Questa Curva da anni esprime pareri negativi sulla figura di un direttore sportivo, Di Somma, che ha saputo “sgretolare” quanto di buono era stato fatto. Senza ombra di dubbio le colpe sono da attribuire ad una società incapace di prevedere e programmare una stagione che avrebbe richiesto figure di “maggiore spessore” all'interno della stessa, costruendo una rosa al quanto “monca e non omogenea”.

Nonostante i limiti tecnici che restano palesemente evidenti, la squadra sembra non avvertire il peso della maglia che indossa. Disattenzioni banali, superficialità, mancanza di determinazione, autolesionismo ed arrendevolezza regnano sovrani in quel rettangolo di gioco che recrimina la mancanza di uomini veri.

“Femminucce” molto spesso figlie di una vita sregolata e viziata dagli stessi tifosi che oggi vorrebbero contestarli. Il primo invito vogliamo rivolgerlo a tutta la tifoseria sannita, occorre fare un passo avanti anche in questo: non fermate giocatori per strada, non rivolgete loro attenzioni che non meritano, non chiedete foto che poi rimpiangerete. Il calciatore è un mercenario per natura, figlio di vizi e sfizi che nulla hanno a che vedere con la passione e la maglia che sosteniamo. NON INCITATE MAI I SINGOLI, CONTA SOLO LA MAGLIA!

Il secondo invito è rivolto alla stessa società: vedere in campo queste “indegne femminucce” è davvero frustante ed umiliante, chiediamo che sia schierata la primavera affinché la gioia di quei ragazzi ancora non contaminata da denari ed interessi extra-calcistici, renda onore alla nostra maglia.

Il terzo ed ultimo invito lo rivolgiamo alle stesse “indegne femminucce” che girano l’Italia in attesa della prossima sconfitta: la maglia va onorata non solo in campo, da veri professionisti vi si chiede di tenere una condotta “lineare” anche al di fuori dello stesso rettangolo di gioco. Che si perde pure ma non si rinunci mai alla dignità. Molto meglio un campionato di serie B a ridosso della retrocessione ma combattuto che una continua e straziante comparsa, senza il minimo impegno. In virtù di quanto scritto in questo comunicato, la Curva Sud non porterà più vessilli e drappi in trasferta, continuerà a viaggiare portando “in ogni dove” la nostra mentalità, continuerà a cantare solo per la maglia e per i valori “ultras” che da sempre ci accompagnano. In trasferta campeggerà un unico striscione: “SOLO PER LA MAGLIA”, che rappresenta la visione complessiva di quanto enunciato. Oltre le sconfitte, le umiliazioni, la sofferenza nel rettangolo di gioco ci siamo noi! Non badiamo ai novanta minuti ed al risultato, ci interessano solo Benevento e la maglia che abbiamo sempre amato".