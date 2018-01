Benevento, Coda: "La svolta grazie a un bambino"

Prima l'incredibile record di sconfitte consecutive, un misero (anche se storico ed eroico) punto in 18 partite, poi improvvisamente la svolta, due vittorie in fila e il miraggio salvezza che diventa una possibilità concreta, anche grazie a un mercato di gennaio vissuto da protagonista. Il Benevento si appresta a ricominciare il campionato con uno spirito completamente diverso, ma cosa è cambiato rispetto ai primi mesi della stagione?

La risposta arriva dal simbolo della rinascita delle Streghe, Massimo Coda, autore di tre reti (da sei punti) nelle ultime due partite: "Ho un’immagine: un bambino che in aeroporto ci indica e dice al papà: 'Sono quelli del Benevento, sono tutti scarsi…'. Una frase che avrebbe acceso lo spogliatoio sannita, che da quel giorno ha cambiato marcia: "Ci serve un miracolo, ma almeno ci siamo dati una speranza - ha detto Coda a Repubblica - E che bellezza vedere questa gente che dopo mesi da incubo ha ripreso a sorridere".

"Qui mi chiamano Hispanico, dal Gladiatore. Dicono che è per lo spirito combattivo - continua Coda - Il calcio è strano. Ero sicuro di andarmene, poi De Zerbi mi ha dato un’altra possibilità e ora non parto più, ovvio. Sono uno che lavora tanto per la squadra. Prendo botte, presso l’avversario, torno a difendere. Magari sotto porta arrivo stanco, poco lucido, ma sapeste come brucia, per un attaccante, essere giudicato solo dal numero di gol? Che poi io neanche volevo fare il centravanti: ero un centrocampista, ma proprio perché segnavo tanto gli allenatori mi hanno spostato in avanti".