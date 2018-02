Benevento, che esperienza! Con l'Inter è sfida Champions...

A gennaio il vero mercato da Champions non l’ha mica condotto chi sta lottando per guadagnare l’ingresso sul palcoscenico europeo più prestigioso. Bisogna rivoltare la classifica. È il mondo al contrario: i veri colpi da Champions li ha messi a segno l’ultima della classe, il Benevento.

Botti di mercato per provare ad invertire un destino che sembra già scritto. Per inseguire la salvezza che, classifica alla mano, è sogno al limite dell’impossibile. Per provare a centrare l’impresa Roberto De Zerbi ha a disposizione una rosa che vanta di fatto la stessa esperienza europea del prossimo avversario: l’Inter.

Sorprende, stupisce, diverte perfino. Ma è un dato certificato dai numeri: mettendo insieme tutti i gettoni dei suoi giocatori nella massima competizione europea, l’Inter arriva a 99. Il Benevento si ferma soltanto un gradino sotto: 98. Lo stesso dato, prima della finestra invernale del calcio mercato era a zero.

Il merito è soprattutto di Bakary Sagna. Da solo conta 67 presenze in Champions, divise tra Arsenal e City. Nessun interista si avvicina neppure all’esperienza europea del difensore francese. E ancora. Giulherme ha giocato 13 gare di Champions con il Legia Varsavia, Tosca 6 con la Steaua, Billong 5 con il Maribor, Sandro 4 con il Tottenham, Djiuricic 3 con il Benfica.

Numeri di un passato più o meno recente. Il presente racconta altro. Altri palcoscenici, altri obiettivi. Qualità ed esperienza al servizio di un sogno impossibile. Quello di un Benevento da Champions a caccia di una salvezza ai confini della realtà