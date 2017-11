Benevento, (brutto) record: peggior inizio di tutti i tempi

La sconfitta di misura all'Allianz Stadium prima della sosta per le nazionali aveva portato il Benevento ad eguagliare il record di peggior avvio di tutti i tempi nel calcio europeo, il ko interno contro il Sassuolo ha sancito il sorpasso in questa brutta classifica. I sanniti, tredici sconfitte nelle prime tredici partite di serie A, hanno quindi battuto il Manchester United 1930/31 che iniziò con 12 ko su 12.



Un record ancora più incredibile considerando com'è arrivato il 2-1 del Sassuolo: dopo la rete di Matri, il Benevento era pure riuscito a pareggiare con Armenteros e ad esultare per il rigore sbagliato da Berardi al 92'. Ma, due minuti dopo, è arrivata la beffa firmata Peluso che vale un ingresso nella storia del calcio europeo dalla porta più brutta.