Benevento, Brignoli: "Mi dicevano 'Sali, sali'... " E Letizia si prende i meriti

Vigorito piangeva. Il gol di Brignoli al 95' di Benevento-Milan non poteva che avere quest'effetto: lo storico primo punto in Serie A dei sanniti arriva nel modo più incredibile. Perché le Streghe ne avevano perse tante all'ultimo respiro e stavolta è successo il contrario. Se poi a segnare è il portiere, allora tutto diventa magnifico.



"Dalla panchina sentivo 'sali sali': eravamo sotto 2-1 non c'era più nulla da perdere: ho chiuso gli occhi e sono andato a saltare. Ho fatto un tuffo da portiere non da attaccante - racconta Brignoli - Sono felice, ma non per me me, per tutti: ne abbiamo perse tante al 90' in maniera immeritata. Per una volta è toccata a noi, dopo tre mesi di sacrifici di tutti".



Dalla panchina, ma non da De Zerbi: Brignoli ha ammesso di aver disobbedito a De Zerbi, tanto che a prendersi i meriti del gol del portiere è un altro. "Ho ordinato io a Brignoli di saltare", spiega a Premium il terzino Letizia. Anche il tecnico, comunque si gode il pari: "A livello di classifica ci cambia niente, a livello morale sposta tanto invece - dice De Zerbi a Premium Sport -. I ragazzi se lo meritavano, erano già altre gare che meritavamo questo punto ma forse oggi siamo andati a cercarcelo con più rabbia e più convinzione. Se guardiamo l’andamento di tutta la partita meritavamo anche di vincere. Adesso dobbiamo capire che possiamo stare in Serie A. Il Milan è una grande squadra e ce la siamo giocata sempre: dobbiamo toglierci il braccino. Il gol di Brignoli? Non è stato un caso. Brignoli è stato criticato eccessivamente per qualche errore. Deve crescere in consapevolezza e concentrazione ma se uno ci crede fino alla fine la fortuna non ti volta sempre le spalle. Ora se pensiamo di essere arrivati non abbiamo capito niente ma sono sicuro che non succederà”