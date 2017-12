Benevento, Brignoli: "Ho chiuso gli occhi e mi sono tuffato come in piscina"

Giornata incredibile e indimenticabile per Alberto Brignoli: il gol al Milan è valso il primo storico punto del Benevento in serie A, l'eroe del Vigorito è stato ospite di Domenica Premium: "Quando lavoriamo in settimana tra portieri ci si ostacola sempre per rendere più reale il lavoro e gli altri che si alternano vanno a fare gol. E io lo faccio da tantissimi anni ormai, non alleno il colpo di testa ma mi è venuto istintivo".



Ancora sul gol del 2-2: "L’ho rivisto e mi sono tuffato come se fossi stato in piscina, alla disperata. Sono stato veramente brutto da vedere. Se ci riprovo altre cento volte non faccio più gol. Alla fine la rete è bella da vedere perché metterla nell’angolino non era facilissimo. Ho chiuso gli occhi e l’ho presa con la nuca".



Ma chi ha detto a Brignoli di salire in area? "Un po’ tutti e un po’ nessuno, poi alla fine ho deciso io. Non avevo niente da perdere, era l’ultimo minuto e ci ho provato. Poi è andata come l’avevo immaginata nella mia testa". Può essere una svolta per il campionato del Benevento? "Penso sia l’emblema di tutto quello che stiamo vivendo. Da fuori nessuno si rende conto delle difficoltà che abbiamo, perché quando si perdono tante partite e si è alla prima esperienza in serie A o ci metti il lavoro quotidiano o non ne esci. Oggi qualcuno ci ha dato una mano dall’alto ma la mano è venuta anche dal basso. Siamo in ritiro da diversi giorni, abbiamo perso gare all’ultimo minuto le certezze vengono meno".



Poi un retroscena del passato: sei stato scartato dal Milan? "In realtà non lo so, quando ero piccolo qualche osservatore è venuto a vedere qualche partita ma era difficile scovarmi perché ero piccolo e perché in realtà non ho mai avuto una vera e propria scuola calcio. Andavo in bici, ho iniziato a giocare per passione. Donnarumma ha esordito in serie A a 17 anni, io a quell’età ero in Promozione e non potevo essere da Milan".



L’obiettivo di Brignoli è tornare alla Juventus, visto che è al Benevento in prestito: "Lavoro per tornarci anche se so che sarà difficilissimo ma devo pormi un obiettivo. Io ci proverò, poi se dovesse succedere sarebbe bellissimo. Quest’estate ho lavorato qualche settimana con Buffon a Vinovo e la cosa che mi ha stupito è stata che ha lavorato in palestra anche quando era il giorno di riposo. Forse ho interpretato in maniera più intensa le sue lacrime dopo la non qualificazione della nazionale. Vedere lavorare Buffon e poi vedere come ha perso il Mondiale fa male. Se vuole continuare altri 10 anni io faccio volentieri il suo secondo".