Benevento, Baroni "graziato": salta se perde a Crotone

Siamo già all'ultimatum: la panchina di Marco Baroni per ora è salva, ma il Benevento già da lunedì potrebbe avere un nuovo allenatore. La pesante sconfitta interna rimediata contro la Roma (0-4) ha dato parecchio fastidio a Vigorito e ora la posizione del tecnico è in bilico: dopo 5 giornate, del resto, la neopromossa ha ancora zero punti in classifica e ha già accumulato più k.o. in casa (3) rispetto allo scorso campionato di Serie B (2).



La matricola sannita, al primo anno di Serie A della sua storia, paga dunque il salto di categoria: a onor del vero, va detto che il club ha messo a disposizione alcuin dei tanti nuovi acquisti solo l'ultimo giorno di mercato e Baroni non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, complice un calendario complicato che dopo la sosta l'ha messo contro Torino, Napoli e Roma.



In ogni caso, se domenica perderà anche lo scontro diretto di Crotone, Baroni sarà esonerato: i primi nomi che circolano per la sua possibile sostituzione sono quelli di Edy Reja e Serse Cosmi.