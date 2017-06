Benatia rinuncia alla Nazionale per dedicarsi solo alla Juventus

Mehdi Benatia lascia la Nazionale, almeno per il momento. Il difensore marocchino, attraverso i suoi profili social, ha annunciato che non risponderà alle prossime convocazioni del ct Renard. Il centrale vuole infatti dedicarsi esclusivamente e completamente alla Juventus e sarà così finché non avrà trovato maggiore spazio nel club bianconero.



L'obiettivo di Benatia è quindi quello di diventare un punto fermo dei Campioni d'Italia, anche perché Barzagli e Chiellini (rispettivamente 35 e 32 anni) non sono più giovanissimi: prima naturalmente il club di corso Galileo Ferraris dovrà riscattare dal Bayern Monaco il giocatore. Questa scelta potrebbe in parte favorire l'operazione.

IL MESSAGGIO DI BENATIA

"Voi conoscete l'attaccamento che ho per il mio paese, è con molta emozione che ho deciso di rinunciare al prossimo raduno della nazionale, fino a quando la situazione con il mio club evolverà. È una decisione difficile per me ma sulla quale ho riflettuto. Devo arrendermi all'evidenza e io non sono titolare nel mio club. Per questo non sono competitivo come vorrei per la nazionale. Nonostante il mio basso minutaggio di gioco il selezionatore ha avuto fiducia in me. Oggi trovo ingiusto venire a giocare in nazionale con poco minutaggio e prendere il posto di un altro giocatore. Nonostante il mio status di capitano, io non sono al di sopra delle regole e penso che sia sbagliato nei confronti dell'allenatore che, con i suoi principi, ha bisogno di giocatori regolarmente impiegati con loro rispettivi club; e dei giocatori che, con il loro lavoro quotidiano nel loro club, sono performanti e meritano di essere convocati (soprattutto in vista delle prossime scadenze). Siate sicuri che faccio di tutto per guadagnare più spazio e giocare di più con il mio club. Perciò se ci sarà bisogno di me risponderei evidentemente presente. Per dieci anni, ho sempre rappresentato il Marocco e ho dato il massimo, nonostante tutte le difficoltà. E 'sempre stato e sarà sempre un onore rappresentare il mio paese. Buona fortuna ai giovani talenti che arriveranno e buona fortuna agli anziani, mi mancherete, sapete che io vi considero come fratelli! Io sono e sarò sempre il primo sostenitore del Marocco".