Belotti: "Italia, abbiamo pianto tutti. Io in silenzio perché..."

Andrea Belotti torna sul luogo del delitto: domenica il Torino gioca a San Siro contro il Milan, là dove l'Italia, pareggiando 0-0 con la Svezia, si è fatta buttare fuori dal Mondiale. Là dove il Gallo ha pianto davanti a tutti. Il centravanti ne ha parlato al Corriere della Sera, rompendo un lungo silenzio. Ecco le sue dichiarazioni principali.



"Tutti eravamo tristissimi, gli italiani lo erano. Io ho scaricato l'amarezza subito, ho visto altri piangere negli spogliatoi, altri ancora lo avranno fatto una volta tornati a casa. Ventura mi ha detto parole che non intendo divulgare, ma non dimentico. Importanti e piene di sensibilità. Come ci si rialza? Restando tutti uniti, Federazione, staff tecnico, giocatori: è sempre stata questa la grande forza dell’Italia".



"Il silenzio stampa? Non è che ce l’avessi con qualcuno, ma ero arrivato ad un punto in cui da tutta Italia mi cercavano: giornali, riviste, trasmissioni, premi. Allora ho chiesto alla società di potermi concentrare solo sulla mia attività di calciatore. Sulla clausola di 100 milioni confermo quello che ho già detto quando il Torino l’ha inserita nel mio contratto: non c'è nessuna pressione in più. Un peso il digiuno? Sono rimasto fermo un mese per infortunio e comunque il gol tornerà. Ripeto: non è un'ossessione"



"Io in Champions? Guardate il campionato che ha disputato un anno fa l'Atalanta: fino a un certo momento sembrava fosse destinata a giocare la Champions. Ora con il Toro lavoriamo tutti per conquistare subito un posto in Europa League. Poi, nel tempo, magari arriverà anche qualcosa di più. Io mi nutro di sogni, non mi accontento".