Belotti, col Milan è un conto aperto

Un paio di gol l'anno scorso, ma il conto di Andrea Belotti con il Milan resta ancora aperto. Aperto per quel rigore paratogli da Donnarumma all'ultimo minuto di Milan-Torino 3-2 prima giornata della scorsa stagione. Aperto per quella parata di Donnarumma nel finale di partita di Milan-Torino 0-0 14esima giornata di questo campionato.

Belotti più di ogni altro avrà gli occhi, soprattutto rossoneri, puntati addosso questa sera: da oltre un anno Fassone e Mirabelli lo stanno seguendo, quest'estate i dirigenti del Milan hanno tentato di strapparlo al Torino: niente da fare. Ma Belotti resta un'idea anche per il futuro. Belotti quasi come Shevchenko, parole di Gattuso, che lo conosce bene: "Dopo Sheva è quello che mi ha impressionato di più: quando tira prende sempre la porta, di testa è incredibile" praticamente un'investitura per mister 100 milioni.

Quest'anno però ancora non ha brillato pienamente, gol spettacolare con il Sassuolo a parte. Colpa anche di una serie di infortuni al ginocchio, prima ad ottobre e poi a dicembre. E allora solo 9 gol in questo campionato, di cui un terzo al Crotone. Così lontano dai 26 dell'anno scorso. Contro il Milan l'occasione per l'acuto del Gallo, per chiudere quel conto ancora aperto.

Claudio Raimondi: "Vi svelo la strategia del Milan"

Nel corso dello spazio dedicato al calciomercato all'interno di Premium Sport News, il nostro Claudio Raimondi ha fatto il punto sulla situazione Gallo Belotti-Milan: "Gattuso è letteralmente pazzo di lui e lo ha confermato anche nella conferenza stampa di ieri - ha detto il nostro esperto - e la strategia del Milan per portarlo a Milano è chiara. In primis i rossoneri dovranno vendere Kalinic, che ha offerte dalla Cina e che in via Aldo Rossi contano di poter cedere per una cifra tra i 35 e i 40 milioni, poi userà i soldi della cessione del croato per pagare Belotti. Nelle intenzioni del Milan il Gallo sarà pagato 60 milioni (meno i 15 che i granata devono ai meneghini per il riscatto di Niang), più il cartellino di Locatelli, ma Cairo invece del centrocampista vorrebbe Cutrone, che rinnoverà proprio dopo la trasferta di Torino. I rossoneri non vorrebbero privarsi del giovane attaccante, ma sono disposti quasi a tutto per portare Belotti, che è anche tifoso rossonero, sotto il Duomo. La partita di stasera sarà l'occasione giusta per intavolare il discorso".