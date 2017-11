Belgio, lieve lesione all'adduttore per Nainggolan

I primi esami effettuati su Radja Nainggolan dopo il problema all'inguine accusato nell'allenamento di ieri hanno evidenziato una lieve lesione all'adduttore: il centrocampista salterà le amichevoli contro Messico e Giappone, lascerà il ritiro del Belgio tra stasera e domani mattina e tornerà a Roma dove i medici giallorossi faranno di tutto per recuperarlo in vista di sabato 18 anche se rimane a forte rischio per il derby contro la Lazio.



Questo il comunicato della Roma: "La nazionale belga ha comunicato che Radja Nainggolan ha riportato una lesione all’adduttore destro. Il calciatore, che è stato costretto a interrompere l’allenamento di ieri con i compagni di nazionale, rientrerà a Roma dove inizierà subito il suo percorso di recupero".



Una doppia tegola: per il giocatore, che voleva dimostrare al ct Martinez di far parte del gruppo che andrà ai Mondiali (e naturalmente rischia di perdere una sfida di club che sente molto), ma anche per Di Francesco che non vorrebbe rinunciare a un pilastro del centrocampo in una partita delicata come la stracittadina.

.@OfficialRadja rientrerà a #Roma tra stasera e domani mattina.

Si proverà a recuperare dalla lesione all’adduttore in tempo per il #Derby@PremiumSportHD #RomaLazio — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) 10 novembre 2017