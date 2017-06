Beckham: "Potevo venire alla Roma, uno dei motivi era Totti"

"C'è stata la possibilità che venissi alla Roma e uno dei motivi era Francesco"



David #Beckham su @Totti #10ForALegend #Totti pic.twitter.com/rJszkNqtic — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 maggio 2017

Domenica contro il Genoa giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma dopo 25 anni, cosa farà dopo Francesco Totti è ancora un mistero. Intanto però arrivano attestati di stima da ogni parte del mondo e tra questi c'è quello di David Beckham, che in un'intervista con i social della società giallorosso svela un gustoso retroscena di mercato: "C'è stata la possibilità che venissi alla Roma quando ero in America e uno dei motivi per cui ero davvero molto tentato era Francesco. Poter giocare con lui nella stessa squadra sarebbe stato speciale - ha detto l'ex Real Madrid - Era sempre speciale anche quando eri in campo per giocare contro di lui".