Barzagli in discoteca, bufera social. Il dj: "Solo una cena"

"Ehi Barzagli, cosa ci fai in discoteca?". Il tono, potete immaginarlo da soli, non è esattamente questo. La foto che ha fatto in pochi minuti il giro del web è stata postata su Instagram da Gippodj poco dopo le 3 del mattino. Ne è nata subito una bufera perché sabato il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale "per motivi personali", rientrando in anticipo a disposizione di Allegri in vista di Napoli-Juve: i tifosi partenopei, in particolare, hanno fatto scoppiare la polemica sui social network.



Ma a chiarire tutta la vicenda ci ha pensato Dj Gippo Angelini che a Gazzetta.it ha spiegato: "Andrea si trovava a cena nel locale insieme alla moglie e ai suoi bambini. La foto è stata scattata intorno alle 22 quando la famiglia Barzagli era a cena. Io l'ho postata sui social molto più tardi, quando sono rientrato a casa dopo la serata di lavoro. E quando Andrea e la sua famiglia erano già a casa a dormire".