Barzagli: "Ero un mediocre, la Juventus mi ha cambiato"

Il segreto di Andrea Barzagli è l'umiltà, lo ha confidato lo stesso giocatore e il concetto traspare anche dalle parole che ha rilasciato in una serata organizzata da uno sponsor della Juventus. "Dop il Mondiale vinto nel 2006, scelsi di andare in Germania anche se Lippi non era molto convinto della scelta. Al Wolfsburg mi allenavo all'80% e non ne prendevo una. Il tecnico di allora, Magath, mi disse che mi allenavo male e non credevo in quello che facevo. E da lì ci fu la mia svolta, mi allenai sempre al 100% e portai questa cultura del lavoro anche in bianconero" ha confidato Barzagli.



Il difensore ha raccontato anche l'approdo alla Juve: "Prima ero un giocatore medio che ragionava in modo mediocre, qui non so cosa sia successo. Dopo il primo scudetto, pensavo solo a vincere il secondo, il terzo e via così: a volte mi spiace, pensando a quanto tempo tolgo alla mia famiglia. Questa società è stata decisiva per il mio cambio di mentalità. Ho visto gente come Pirlo e Buffon non saltare un allenamento e dare sempre tutto".



Infine, un aneddoto su Allegri, ma di tanti anni fa: "Ho iniziato a centrocampo, ma Pillon alla Pistoiese mi arretrò in difesa. Solo che in quei sei mesi nel club toscano c'era anche il mio attuale tecnico che ancora adesso si prende il merito di quel cambio ruolo!".