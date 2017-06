Barzagli e Bonucci: "A Empoli sarà dura, ma la Juventus c'è"

Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, ospiti illustri della Nike Academy dove hanno lavorato insieme ai bambini insegnando fondamentali e trucchetti del mestiere, hanno parlato ai microfoni di Premium Sport del momento Juventus: "Nonostante la larga vittoria in Champions League, la partita contro il Palermo insegna che dobbiamo migliorare sotto il profilo del gioco ma nel dna bianconero c'è la caratteristica di portare a casa il risultato anche se le cose si fanno difficili".



Come difficile si preannuncia la trasferta di Empoli: "Squadra che sta bene e corre - le parole di Barzagli - . Sappiamo che dovremo soffrire". "Una prova dura - fa eco Bonucci - anche per l'orario delle 12:30". Infine, appunti personali sulla difesa a 3 o a 4. Barzagli: "E' utile avere due sistemi su cui insistere, sia a gara in corso che durante la stagione", Bonucci: "Ci troviamo comunque bene, poi decide Allegri".