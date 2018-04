Bari, vergognoso striscione: "Perché Astori e non Masiello?"

Nel giorno della morte di Davide Astori, un episodio vergognoso ha visto protagonista una parte dei tifosi del Bari. Nei pressi della tangenziale della città pugliese, in prossimità dell’uscita 11 di Poggiofranco, è comparso in serata lo striscione "Perché Astori e non Masiello?". Un riferimento ad Andrea Masiello, attuale difensore dell'Atalanta, e che nel 2011 con la maglia biancorossa fu travolto dallo scandalo calcioscommesse: agli occhi dei tifosi, il 32enne si è macchiato della colpa di aver venduto il derby con il Lecce e non è mai stato perdonato nonostante la successiva squalifica e le scuse del giocatore.