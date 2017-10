Barcellona, Calvo: "Milan, il mercato cinese non genera ricavi"

Il Milan attraversa un momento delicato, con le tre sconfitte consecutive in campionato che hanno minato la fiducia dei tifosi nel nuovo progetto. A fomentare altri dubbi, da un punto di vista diverso, arrivano anche le parole di Francesco Calvo, responsabile ricavi del Barcellona ed ex dirigente della Juve, che mette in discussione il business plan del club, orientato a un fatturato due volte e mezzo superiore a quello attuale, superando i 500 milioni.



''Si parla tanto dello sfruttamento del mercato cinese ma i ricavi provenienti da quel mercato sono inferiori a quanto alcune squadre italiane aspirano ad avere - ha detto Calvo -. Il mercato cinese è molto particolare, solo Barcellona, Manchester United e Real Madrid riescono a generare ricavi, perché quel mercato è orientato su se stesso''. Francesco Calvo, a margine del Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore, avverte dunque il Milan e le altre squadre italiane che puntano ad aumentare gli introiti dal mercato cinese.



''Le aziende cinesi - aggiunge Calvo - non hanno bisogno di farsi conoscere nel mondo perché il mercato domestico è molto importante. Utilizzano il calcio come veicolo di comunicazione, ma il numero di squadre che possono entrare in Cina è molto limitato''.