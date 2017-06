Barbara Berlusconi: "Il Milan ha bisogno di una bandiera, spero che Donnarumma resti"

"Io ritengo che oggi il Milan come mai abbia bisogno di una bandiera e penso che Donnarumma possa essere la bandiera per il futuro del Milan. Mi rendo conto che la trattativa in questo momento sia complessa e delicata ma da tifosa spero che possa restare". Barbara Berlusconi, presidente di Fondazione Milan, esprime ai microfoni di Premium Sport l'auspicio che il giovane portiere possa firmare il rinnovo di contratto con il club rossonero.



Barbara Berlusconi a margine dell'evento 'Sport For All' organizzata al centro sportivo Cimiano dalla onlus del club mostra poi soddisfazione per l'attivismo della dirigenza nella campagna acquisti: "Sono positiva, vedo che il dottor Fassone e Mirabelli si stanno muovendo benissimo sul mercato, mi piace il fatto che negli scorsi mesi abbiano girato gli stadi europei per vedere i giocatori dal vivo, tessere relazioni con i più importanti club. Stanno parlando in modo chiaro, trasparente e molto diretto ai tifosi e questo non può che essere un bene. Hanno aperto le porte di Casa Milan, li tengono aggiornati su tutte le trattative: sono assolutamente ottimista. L'obiettivo è tornare in Champions: per fare felice il nostro pubblico e per aumentare i ricavi".



La numero 1 di Fondazione Milan infine sottolinea: "Mio padre è addolorato di avere venduto il Milan, fa parte del suo cuore, ma è convinto di avere preso la decisione giusta. Ancora adesso chiama spesso Fassone per confrontarsi".