Bar, ristoranti e negozi al terzo anello: il piano Inter per San Siro. Ma serve il consenso del Milan...

130 milioni di euro. E' questa la cifra che Suning è pronta a investire per ristrutturare San Siro. Nello specifico, nei piani dell'Inter secondo quanto riferisce Tuttosport, c'è la chiusura del terzo anello e l'inserimento in quel settore di bar, ristoranti e negozi. Tuttavia al momento le intenzioni e i progetti dei nerazzurri sono bloccati dalla situazione societaria del Milan: il club di via Aldo Rossi, con l'imminente closing, non può decidere su un tema strategico come quello dello stadio. Il via libera dei rossoneri è indispensabile vista la convenzione d'affitto dei due club con il Comune fino al 2030 (secondo alcune ricostruzioni Zhang Jindong avrebbe addirittura chiesto al Sindaco Sala il valore dell'impianto per un eventuale acquisto, reso impossibile proprio dalla convenzione).



L'Inter ha già presentato il proprio piano a Palazzo Marino e potrebbe decidere di intervenire autonomente sull'area esterna dello stadio, quella dell’ex Trotto, di proprietà della Snai e non coperta dalla convenzione, costruendo cinema, centri commerciali e hotel di modo da aumentare i ricavi. Non è comunque escluso un accordo finale con il Milan che potrebbe portare alla realizzazione di una doppia accoglienza autonoma, per vestire con i propri colori il Meazza nelle gare casalinghe.