Baldissoni replica a Marotta: "Orgoglioso di essere un tifoso"

Non si è fatta attendere la replica del dg della Roma Mauro Baldissoni alle parole di Marotta in merito alla squalifica di Strootman: "Marotta ha detto cose giuste. E' vero che sono un tifoso della Roma e lo rivendico con orgoglio, è vero che Gandini è una persona seria, competente e preparata. Marotta mi ha suggerito di confrontarmi con lui, ma lo faccio tutti i giorni e questo Marotta dovrebbe saperlo bene".



Il dirigente giallorosso al termine dell'udienza presso la Corte sportiva d'appello, che ha in seguito accolto il ricorso della Roma e tolto la squalifica a Strootman, poi aggiunge: "Marotta sa quanto è importante che le discutibili motivazioni alla base dello stop non passino al vaglio della corte federale e infatti è d'accordo con i presupposti del nostro ricorso".



Baldissoni nello specifico sottolinea: "Riteniamo che non ci fosse accesso alla prova tv per un caso del genere, c'è' un'interpretazione un po' estensiva e a noi queste estensioni della giustizia sportiva preoccupano sempre perchè vanno a mettere in discussione la certezza delle regole e del diritto, presupposto fondamentale in una competizione sportiva. Andare ad immaginare una norma pensata per una simulazione evidente di fronte ad un caso di simulazione parziale apre nuovi fronti. E ogni nuova frontiera - conclude il dg capitoloino - che mette in dubbio la soliditàdell'impianto sportivo esistente pone a rischio la regolarità del campionato e gli interessi di tutti"