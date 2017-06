Baggio, compleanno ad Amatrice e Norcia: "Grande emozione essere qui"

Un campione dentro e fuori dal campo. Roberto Baggio ha deciso di trascorrere il suo compleanno, il 50°, insieme alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Il Divin Codino, accompagnato dal presidente dell'Amatrice Calcio, ha visitato la cittadina laziale e conosciuto il sindaco Pirozzi per esprimere vicinanza alle persone e ai bambini che a causa del sisma hanno perso praticamente tutto. In serata è arrivato anche a Norcia, dove è stata allestita una festa in suo onore, e dove rimarrà anche domenica quando darà il calcio d'inizio a un'amichevole. "E' una grande emozione essere qui, da casa non si può capire questa tragedia. Sono voluto venire di persona con la mia famiglia perchè si rendessero conto di quello che tanta gente sta passando. Con Pirozzi resteremo in contatto e cercheremo di fare qualcosa di concreto" ha sottolineato l'ex calciatore.



Arrivato a Norcia, non ha nascosto le sue emozioni: "Sono felicissimo, è una cosa che mi riempie di grande gioia e spero sia così anche per loro - ha detto a Premium Sport -. La tv non rende bene la realtà, quando uno viene qui si rende conto di quello che è successo, è inevitabile che qualcosa esca fuori. La mia speranza è che i giovani, che sono il futuro, possano accettare purtroppo questa sfida in maniera positiva per creare qualcosa di valore nella loro vita. È una sfida grande, però possono tirare fuori una grande fortuna. Io credo che tutti abbiano a che fare con le difficoltà e i problemi della vita. Dipende dall'atteggiamento che metti quando ti capita, se ti lasci andare perdi un'occasione per misurare quant'è grande la tua vita. Mi auguro che la gente, in un momento di difficoltà, accettare la sfida e affrontarla per vincere. Pallone d'oro alla gente di Norcia e Amatrice? Sicuramente, credo siano un esempio per come hanno accettato purtroppo questa tragedia, vivono con grandissima dignità con cose semplici e c'è tanto da imparare. Mi porterò dentro tante cose, la gente è ammirevole e umile, vive di cose semplici, è un insegnamento per tutti. Il compleanno più bello della mia vita? Penso proprio di sì, non lo dico per dirlo, non devo toccare il cuore di nessuno: è quello più pieno di significati in assoluto"



La scelta non sorprende perchè Baggio è sempre stato amato in maniera trasversale e continua ad esserlo come ha riferito lo stesso ex fuoriclasse a Premium Sport nel corso dello speciale a lui dedicato. In questo modo uno dei più grandi numeri 10 del calcio italiano e non solo vuole 'sdebitarsi' per così dire: "La mia filosofia di vita si basa sulla ricerca della felicità. Bisogna ricercare la felicità tutti giorni, dobbiamo trovarla dentro noi stessi e poi, se ne vale la pena, donarla anche agli altri. L’affetto della gente dopo 13 anni dal mio ritiro mi sorprende sempre".



Baggio, ai nostri microfoni, ha anche rivelato un fatto particolare: "Uno tra i ricordi maggiormente scolpiti nella mia testa è quello della mia ultima partita, a San Siro. Mi sono tolto un peso perché ho giocato per una vita con problemi alle ginocchia e quel giorno ho capito che avrei smesso di soffrire. E' assurdo ma è così. Poi non ho più giocato, nemmeno con gli amici proprio perché ricordavo la sofferenza provata nel corso della mia carriera".