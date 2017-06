Badelj rialza la Fiorentina, Roma beffata al Franchi

La Roma non approfitta della sconfitta della Juventus per raggiungere il Napoli in vetta alla serie A: i giallorossi tornano dalla trasferta di Firenze con una sconfitta dallo scarto minimo e dal sapore amarissimo. La squadra di Spalletti ha avuto le occasioni migliori per vincere ma, per una sera, Edin Dzeko è sembrato essere quello pasticcione della stagione scorsa. Tante le occasioni mancate più un possibile rigore non fischiato da Rizzoli e il palo di Nainggolan: alla fine è stata una Fiorentina più grigia che viola a gioire. I toscani non sono stati protagonisti di una grande gara ma non hanno mai perso disciplina e hanno capitalizzato una delle poche vere occasioni per salire a 6 punti in classifica e ridare un po' di fiato a Paulo Sousa.



Nel primo tempo molto meglio la Roma, con trame di gioco più fluide, mentre la Fiorentina non riesce a trovare tempi e giocate. Al 15' la prima delle quattro grandi occasioni capitate a Dzeko nel primo tempo: cross teso di Florenzi, il bosniaco sbuca alle spalle di Gonzalo Rodriguez ma spedisce a lato di testa per il rammarico di Spalletti. Tre minuti dopo, grande tiro dall'interno dell'area ben respinto da Tatarusanu. Alla mezz'ora l'episodio da moviola con il contatto Dzeko-Tomovic che Rizzoli non considera falloso (al contrario del nostro Cesari). Al 37' l'ex City approfitta di un errato fuorigioco di Astori ma spara alto di sinistro.



Nella ripresa i viola partono meglio e dopo due minuti scaldano le mani a Szczesny con la botta di Milic, imbeccato da Tello, che il portiere giallorosso respinge in volo. Al 63' è Perotti a provarci, ma Tatarusanu fa buona guardia. A dodici minuti dalla fine, la solita mossa di Spalletti: dentro Totti per tentare il colpo di genio. Ma ai giallorossi va tutto storto: in due minuti prima il palo di Nainggolan e poi la gran botta da fuori di Badelj (con fuorigioco di Kalinic che fa velo) che regala i tre punti alla squadra di Sousa.



RIVIVI FIORENTINA-ROMA CON IL LIVE