Baccaglini, tatuaggio del Palermo sul cuore: "Colpa delle Iene"

Il nuovo presidente del Palermo Paul Baccaglini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "Ieri il passaggio è diventato pubblico, al culmine di un’operazione durata mesi. In questi mesi io e Zamparini abbiamo lavorato intensamente per mettere in piedi un’operazione importante che darà i suoi frutti nel corso del tempo. Non abbiamo parlato di cifre perché penso che parlare di soldi sia fuorviante: se si mettono delle cifre si creano delle aspettative su quelle cifre e sarebbe sbagliato questo. Noi invece vogliamo portare avanti un progetto che si concretizzi giorno dopo giorno. Sarà un processo che prevede la costruzione di uno stadio, di un centro sportivo e la creazione di una squadra solida che possa fare bene ogni anno".



Baccaglini svela poi un 'aneddoto': "Tatuato il simbolo del Palermo? Sì, ieri sono venute ‘Le Iene’ che mi hanno detto che nel calcio ci vuole grande passione e c’era un tatuatore nascosto nell’albergo e l’ho tatuato con grande piacere (il tatuaggio viene mostrato in diretta tv su Premium Sport ndr)".