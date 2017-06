Bacca a vedere Siviglia-Valencia, mentre il Milan è a Empoli

Mentre il Milan è impegnato allo stadio Castellani di Empoli, per l'anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, cominciano a circolare sul web alcune foto che ritraggono Carlos Bacca sugli spalti dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan per seguire la sfida di Liga tra il Siviglia, suo ex club, e il Valencia. L'attaccante colombiano è indisponibile per un sovraccarico al flessore della coscia destra. Secondo quanto appreso da Premium Sport, aveva comunque concordato la partenza con l'allenatore e la società.



Per Bacca non si tratta della prima "fuga" da rossonero nella città andalusa: nella scrosa stagione, il 10 dicembre 2015 per la precisione, l'attaccante fece visita ai suoi ex compagni e seguì il match di Champions League contro la Juventus direttamente dalla panchina. Nel frattempo arrivano le prime critiche nei suoi confronti da parte dei tifosi del Milan sui social.