Ausilio: "Inter arrogante e presuntuosa". E scatta il castigo

"È stata un'Inter arrogante e presuntuosa". Piero Ausilio non ci sta e fa sentire la voce della società dopo l'inaspettato crollo di Crotone. Scatta anche il castigo: in vista del derby società e allenatore hanno concordato un allenamento punitivo al lunedì mattina. Niente riposo dunque. Ecco le parole del d.s. a Premium Sport.



"L’Europa League rimane un dovere, nonostante una partita persa male. In Serie A non puoi permetterti di avere questo tipo di approcci: noi oggi siamo stati presuntuosi, arroganti e quando ti approcci così perdi su qualsiasi campo. Non abbiamo buttato via nulla, ci sono ancora sette partite per centrare l’obiettivo dell’Europa League"



"Abbiamo costruito qualcosa di buono in questi cinque mesi. In questa settimana non è che non ci siamo comportati da Inter, non ci siamo comportati da squadra di calcio, da squadra di Serie A. Quello che non mi va bene è la presunzione nell’approccio di questa partita: abbiamo cercato di rimediare ma a quel punto era difficile. Abbiamo fatto gol, ma svegliarsi sotto di due gol in un campo del genere diventa quasi impossibile".



"Preoccupazione per il derby? Una partita del genere si dovrebbe preparare da sé: nell’essere arrabbiati per quello che è successo oggi, però, ben venga il derby: è la partita giusta per rimetterci sulla strada giusta. Da domani mattina c’è allenamento e questa partita di Crotone deve servire da esempio: bisogna rispettare i tifosi, la maglia che abbiamo e un campionato che ci vede ancora in corsa per un’Europa League che dobbiamo centrare".



"Se manca un leader? Oggi è mancata l’Inter, a livello mentale: forse abbiamo pagato troppo la battuta d’arresto di settimana scorsa, non riamo riusciti a calarci nella nuova realtà. Avevamo il sogno Champions, ora l'obiettivo è l'Europa League, cioè quello di inizio stagione. Se torneranno le voci sul futuro dell’allenatore? È il vostro lavoro: diranno e scriveranno di tutto, ma noi saremo concentrati sulla preparazione per il derby.”