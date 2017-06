Atletico, Simeone apre all'addio: "Potrei non rinnovare"

Intervistato dai microfoni di Premium Sport in vista della sfida contro del suo Atletico contro il Bayern Monaco (diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro Bordocampo: Alessio Conti), Diego Simeone, seguito sempre molto da vicino dall'Inter, ha aperto ad un possibile addio nell'immediato futuro: "Qui all'Atletico ho dato tutto. Ho dato sempre il massimo per questo club, sempre, e tutti lo sanno, ho dato il meglio che potessi dare, ma non vuol dire che io debba rinnovare il mio contratto dopo la scadenza - ha detto il Cholo - Siamo allenatori e il calcio può portarci ovunque. Futuro in Germania? Mai dire mai ma ora sono concentrato sulla sfida con il Bayern".

"Mio figlio ha segnato con il Genoa? Sono contento per lui - ha detto un orgoglioso Simeone - E’ uno che ha fame, lavora tanto e sa ascoltare. Ora è arrivato in un campionato difficile, dovrà lavorare: i miglioramenti dipenderanno da lui. Io non intervengo mai sulla sua carriera perché è giusto che faccia le sue esperienze".