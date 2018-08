Atletico Madrid-Inter 0-1, Lautaro Martinez gol

La palla cade dal cielo, sul cross da sinistra di Asamoah: Lautaro Martinez la guarda arrivare, si defila un po' verso destra, poi decide di colpirla con un'acrobazia, al volo. E la mette dentro. È il 31' e l'Inter passa in vantaggio al Wanda Metropolitano di Madrid: è il gol che decide la partita con l'Atletico. Una prova di forza straordinaria da parte dei nerazzurri a una settimana dal via del campionato, oltretutto senza Nainggolan, uno dei fiori all'occhiello del mercato.



Magari i tifosi in questo momento potranno essere delusi per come si sta chiudendo, in senso negativo, la trattativa col Real Madrid per Modric, che quasi certamente non arriverà. Ma di sicuro possono e devono gioire per come Spalletti sta plasmando la sua squadra: nel primo tempo le occasioni di Icardi e Brozovic (bravo Oblak in entrambi i casi) sono stati il preludio del gol e quello che ha impressionato è stato il coraggio con cui l'Inter ha affrontato la partita.



Una bella Inter, insomma, ma anche solida, perché dopo un gol annullato a Correa prima dell'intervallo (merito della Var), nel secondo tempo, al di là dei tanti cambi, ha saputo resistere agli assalti dell'Atletico in realtà senza mai soffrire più di tanto, se escludiamo una gran parata di Handanovic su Vitolo nel finale. Del resto il portiere è abituato ai miracoli e magari quest'anno ne dovrà fare meno, se l'Inter continuerà a giocare così.