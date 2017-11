Atalanta-Spal 1-1, Rizzo risponde a Cristante

Niente filotto: l'Atalanta non centra la terza vittoria interna consecutiva ed è la Spal a dare continuità al successo sul Genoa trovando un buon punto a Bergamo. Finisce 1-1 ed è un risultato tutto sommato giusto, considerando che nella ripresa la squadra di Gasperini ha smesso di spingere e, anzi, in dieci contro undici, ha più volte rischiato di subire il sorpasso.



La prima a rendersi pericolosa è la Spal con un colpo di testa di Paloschi a lato su cross di Viviani. Poi pian piano l'Atalanta guadagna campo e chiude gli avversari nella loro area: il Papu Gomez va vicino al vantaggio deviando di testa un tiro di Hateboer, poi Petagna va a segno su cross di Gomez, ma in chiara posizione di fuorigioco. Il gol buono lo firma poco più tardi Cristante, che calcia in rete di destro sull'assist di Toloi e diventa il capocannoniere stagionale salendo a quota 4.



Il primo tempo si chiude con un'inutile prodezza di Viviani su punizione: l'arbitro non aveva fischiato per un parapiglia in barriera e sul replay il centrocampista non ha la stessa mira. Ma è il segnale di un secondo tempo diverso, perché dopo un'occasione divorata da Petagna e un destro di poco a lato di Gomez da buona posizione, la Spal cresce, sfiora il pari con Mattiello, sul quale salva Berisha, e poi lo trova con Rizzo. Il centrocampista, entrato in campo appena 11 secondi prima, sfrutta alla grande un tacco di Antenucci e batte Berisha con un bel destro a giro sul secondo palo: è la rete più veloce di un subentrato in questo campionato.



L'Atalanta, evidentemente stanca per le fatiche di coppa, non riesce a reagire, anche perché sei minuti dopo aver subito il pari, resta anche in dieci per l'espulsione di Freuler, reo di un fallaccio su Viviani segnalato dal Var. A quel punto Gasperini bada soprattutto al sodo, manda in campo Haas per Petagna ma rischia più volte di capitolare, prima su un gran tiro di Viviani che finisce fuori, poi su un'altra conclusione del regista deviata miracolosamente da Berisha, infine su un palo di Antenucci. Ma alla fine l'Atalanta porta a casa il pari.