Atalanta, sondaggio su un possibile crowdfunding

Investire nel club per essere coinvolti nelle sue iniziative in cambio di benefici, ricompense esclusive e azioni: è la nuova proposta dell'Atalanta direttamente sul suo sito ufficiale. Dopo la stagione dei record con la qualificazione all'Europa League, il club bergamasco lancia ai tifosi l'idea del crowfunding.



Sul sito internet, da oggi, è infatti attivo un sondaggio per tastare il polso degli eventuali interessati allo "sviluppo di strutture innovative e all'avanguardia di cui sia la squadra che i tifosi possano beneficiare" e al "sostegno per lo sviluppo di progetti" legati all'"Atleti Azzurri d'Italia", a un centro medico (per il club, i tifosi e tutta la comunità di Bergamo), a investimenti nel centro sportivo di Zingonia, a esperienze per il pubblico (fanzone, Wifi allo stadio) e al futuro museo nerazzurro che dovrebbe sorgere proprio all'interno dell'impianto recentemente acquistato e prossimo alla ristrutturazione.



Tra i benefit previsti dalle voci del sondaggio, lo sconto sugli abbonamenti per la stagione alle porte, il credito da spendere allo stadio (merchandising, cibo e bevande), l'accesso ad eventi societari esclusivi (festa di fine stagione di Natale), il nome sulla wall of fame allo stadio o al centro sportivo, l'opportunità di incontrare giocatori e staff.