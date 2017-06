Atalanta, Percassi fa visita a Suning in Cina

In seguito al passaggio di Gagliardini all'Inter, Antonio Percassi aveva parlato di collaborazione più ad ampio raggio con Suning e le parole si sono concretizzate con il viaggio del presidente dell'Atalanta in Cina. Percassi ha visitato la sede cinese di Suning, con la quale ci saranno rapporti extracalcistici: "E' il miglior esempio di come si possa sollevare il mondo attraverso il calcio" ha detto della proprietà interista.



"In Italia c'erano molti dubbi su Suning ma le imprese cinesi hanno la forza di entrare nel calcio, Zhang Jindong dedica fatica e sostegno finanziario all'Inter: si tradurrà in sviluppi senza limiti" ha aggiunto il numero 1 dell'Atalanta. Percassi è anche tornato sull'affare Gagliardini: "Congratulazioni all'Inter hanno preso il miglior centrocampista italiano dei prossimi 10 anni, la trattativa è stata condotta da Steven Zhang e da mio figlio Luca".