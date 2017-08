Atalanta, lo stadio è tuo: ora è ufficiale!

Lo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' è ufficialmente dell'Atalanta. Lo ha annunciato sul suo profilo twitter il Comune di Bergamo dopo la firma del contratto di vendita con il club nerazzurro davanti a un notaio cittadino. Il termine tassativo per il rogito era tre mesi dall'aggiudicazione, avvenuta tramite gara pubblica lo scorso 10 maggio per 8 milioni 608 mila 600 euro, ovvero un rialzo del 10 per cento sulla base d'asta di 7 milioni 826 mila. Dal totale va scorporata la somma di 2 milioni 260 mila euro sostenuta dall'Atalanta nell'estate 2015 per i lavori di parziale restyling dell'impianto (skybox, pitch view, tribuna stampa, postazioni disabili, parterre Giulio Cesare rifatto).



L'Atalanta entra così sempre più in una dimensione internazionale dopo la qualificazione sul campo all'Europa League. Ora ci sono altri tre mesi di tempo per la presentazione del piano attuativo. Oltre al rifacimento ex novo delle due curve, a carico dell'acquirente c'è anche la sistemazione urbana di pertinenze non sdemanializzate quali il piazzale Goisis (lato ovest) e la viabilità viale Giulio Cesare (a est) più la compartecipazione alla ciclopedonale per la Valle Brembana. Sono inoltre previsti 2 mila metri quadrati in più per funzioni commerciali-terziarie e altrettanti per aree di servizio interne.