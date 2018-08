Atalanta, l'agente di Cornelius: "Ostaggio del club, vergogna""

Altra polemica a sorpresa nell'Atalanta. Il club bergamasco, scioccato qualche giorno fa dallo sfogo di Gasperini per un mercato deludente (e poi evidentemente soddisfatto dal colpo Rigoni in extremis), si ritrova di nuovo al centro della bufera dopo una bellissima vittoria ottenuta sul campo. A parlare, stavolta, è l'agente di Andreas Cornelius, attaccante danese arrivato la scorsa estate e impiegato in questa stagione già due volte dal tecnico nei preliminari di Europa League, mentre in campionato è rimasto a guardare, con Barrow titolare e Zapata subentrato al gambiano.



"Fin dall'inizio abbiamo avuto la spiacevole sensazione che Gasperini non fosse d'accordo con i dirigenti sull'acquisto di Cornelius - ha detto Per Steffenson a Extrabladet -. A luglio abbiamo parlato col club e abbiamo ricevuto il via libera per trovare una nuova squadra al mio assistito. Una squadra importante in Italia ci ha offerto tanti milioni per il suo cartellino e un ingaggio molto più alto di quello che percepisce a Bergamo, ma l'Atalanta ha chiesto di più e non l'ha voluto lasciare andare. È vergognoso che Cornelius sia tenuto in ostaggio in questo modo, ma non è inusuale quando si tratta di un patrimonio di una società che vuole guadagnarci".