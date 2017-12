Atalanta, Guth: "L'Italia un sogno per me, sto crescendo tantissimo"

Rodrigo Guth ha lasciato il Brasile lo scorso agosto per approdare nella Primavera dell'Atalanta, una delle cessioni più costose (circa 700.000 euro) della storia del settore giovanile del Coritiba. Il suo trasferimento è stato molto contestato da parte dei tifosi del Coritiba, consci del fatto che il difensore della nazionale Under-17 verdeoro ha un potenziale altissimo.



Come sta andando all’Atalanta (attuale capolista del campionato Primavera, ndr)?

"Sto vivendo una grande esperienza, i giocatori mi hanno accolto molto bene e stiamo lavorando duramente per mantenere il primo posto. Penso che ogni giocatore abbia il sogno di giocare in Europa, con me è successo molto presto. L'Italia è riconosciuta internazionalmente per la scuola difensiva e questo ha pesato nella mia decisione. L'Atalanta inoltre è considerata una delle tre migliori squadre giovanili italiane e mi ha presentato un ottimo progetto".



Come ti stai trovando tatticamente?

"Mi sto adattando gradualmente, è un calcio di livello sia difensivamente che offensivamente. Sto cercando di adattarmi il più rapidamente possibile in modo da poter aiutare la mia squadra".



Anche la prima squadra sta volando.

"È un buon momento per la società, questi risultati valorizzano il lavoro di tutti quelli che indossano questa maglia, compresa la Primavera".



Com’è la tua relazione con mister Gasperini?

"Non ho avuto ancora molti contatti con lui, ho partecipato solo ad alcune amichevoli con la prima squadra. Però cito il mio mister Brambilla che mi sta aiutando tantissimo a crescere giorno dopo giorno".



Infine, torniamo al mondiale Under-17 con la nazionale brasiliana.

"Abbiamo fatto molto bene, dal gruppo di qualificazione sudamericano fino al Mondiale. Peccato che siamo tornati a casa solo con il terzo posto".