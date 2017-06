Atalanta, Gomez ricorda Castolo e Ordaz: sulla fascia il vecchio PES

Ogni vero videogiocatore di calcio non può non sapere cosa significhi questa formazione: Ivarov; Valeny, Jaric, Stremer, Dodo; Espimas, Iouga, Ximelez, Minanda; Castolo, Ordaz. Sono nomi, molti dei quali storpiati di veri calciatori, di vecchie versioni del videogioco di simulazione calcistica Pro Evolution Soccer: il giocatore prendeva questa squadra e partiva dalle classifiche minori per cercare di vincere la Master League. Ed evidentemente il Papu Gomez era un grande appassionato di quell'undici (oltre che della prima PlayStation), visto che è sceso in campo in Milan-Atalanta con la formazione stampata sulla fascia da capitano...