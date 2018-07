Atalanta, Gomez: "Mai promesso amore"

Viva la sincerità. Non sarà la contestazione di un tifoso a far cambiare atteggiamento al Papu Gomez. È diventato un idolo all'Atalanta per le sue prestazioni in campo, soprattutto nel 2016-17, la prima grande stagione con Gasperini, è rimasto l'anno scorso per giocare l'Europa League, adesso è al centro di voci di mercato e viene accostato particolarmente alla Lazio.



"Quando uno fa una bella stagione, è normale che ci siano delle richieste - spiega Gomez a Sky -. Di questo se ne occuperanno il mio procuratore e la società, vedremo cosa accadrà perché ancora manca tanto. Ho detto sempre che Bergamo è come se fosse casa mia. Ho una responsabilità verso città e tifosi, ma sono sempre stato onesto, ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in società importanti che giocano la Champions o lottano per lo scudetto. Della Lazio non so niente, ma nel calcio di oggi non si può mai dire mai. Non ho mai fatto promesse di amore".