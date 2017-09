Atalanta, Gomez: "Juve, mi prendo la maglia di Dybala"

"Lione è già cancellata, testa alla Juve". L'intervista che il Papu Gomez rilascia alla Gazzetta dello Sport si chiude con un "tranquilli" rivolto ai tifosi dell'Atalanta. Il pari in Francia non è stato come il 3-0 all'Everton, ma ha dato altre sensazioni positive ai bergamaschi che con 4 punti in due gare e il doppio confronto con l'Apollon Limassol all'orizzonte, sognano la qualificazione ai sedicesimi: "Mancano quattro gare, siamo messi bene, l’obiettivo è quello di passare nel girone", spiega il Papu.



Ma adesso, appunto, testa alla Juve. Domenica c'è un big match da giocare: "Non riposo? Va bene così - dice Gomez - E’ una partita che tutti vorrebbero giocare contro la squadra più forte. Ne temo uno in particolare ed è Paulo Dybala, il giocatore più forte del campionato in questo momento, uno che ha fatto continui miglioramenti. Di una cosa sono certo: alla fine uscirò dallo stadio con la sua maglia, un onore. E poi partiremo insieme per il ritiro con la Nazionale argentina. Prenderemo l’aereo lunedì e vivrò questa bella avventura. Sono stanco, ma so di non potermi fermare. L’importante è proseguire su questa strada, ma dobbiamo fare punti anche in campionato".