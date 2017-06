Atalanta, Gomez e Petagna a Premium: "La Champions un bel sogno"

Compagni di squadra, amici, star di Instagram: Alejandro Papu Gomez e Andrea Petagna sono tutto questo e anche di più. Basta vederli nell'incursione che hanno fatto negli studi di Premium Sport un giorno e mezzo dopo la clamorosa vittoria di Napoli: "Quando siamo rientrati a Bergamo è stato emozionante, ho ancora i brividi... speriamo di vivere altri momenti del genere" il ricordo dell'attaccante italiano. Dal canto suo, il capitano dell'Atalanta rilancia l'idea Champions League: "Sappiamo che è difficile ma il calendario potrebbe anche darci una mano. Noi pensiamo partita per partita, senza porre limiti".



Ma la qualificazione europea è ben più concreta: "Abbiamo già promesso di farci entrambi biondi" dicono all'unisono. Pensiero condiviso anche quello della nazionale italiana: "E' l'obiettivo di ogni ragazzo, credo sarà una conseguenza se farò un buon Europeo con l'Under21" esordisce Petagna. "Una norma me lo impedisce, ho giocato con l'Under20 quando ancora non avevo la nazionalità italiana ma io ci spero sempre" continua Gomez.



Infine, spazio per due battute. Il Papu racconta com'è nata l'idea delle fasce da capitano sempre diverse: "Una volta ho stampato la foto di mio figlio su una fascia e mia moglie ha detto 'posso fare meglio di così. Da lì ogni volta abbiamo studiato nuove idee, oggi sono un successo e ne parlano anche in Argentina". Petagna, invece, "perdona" il capitano per i pochi assist ("Prometto che gliene farò di più da qui a fine campionato" la promessa dell'argentino): "Va bene così...spesso segna o fa assist decisivi grazie ai miei movimenti".