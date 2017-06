Atalanta, Gomez chiama Ventura: "In Italia non ci sono giocatori come me"

La sua Atalanta viaggia col vento in poppa con 10 punti raccolti nelle ultime 4 giornate e lui, grazie anche al gioco di Gasperini, sta disputando uno dei migliori campionati da quando 6 anni fa è arrivato in Italia, così il Papu Gomez prova a candidarsi per un posto in azzurro e lo fa rivolgendosi direttamente al ct Ventura: "Qui la gente mi apprezza molto più che in Argentina - ha detto il 28enne, che dopo aver giocato nella nazionale under 20 non è più sceso in campo con la selezione albiceleste - In Italia non ci sono giocatori come me e ciò mi agevola. Ho giocato 6 anni in Europa con ottimi risultati. Nell'Argentina, con tutti quei talenti, è più dura trovare posto".

Il Papu non ci si vede in mezzo a gente come Messi, Aguero, Dybala, Higuain, Di Maria e chi più ne ha più ne metta e sogna quella maglia della nazionale italiana che aveva già sfiorato quando in panchina sedeva Antonio Conte: "Voleva convocarmi, ma non ero ancora italiano - ha spiegato il talento dell'Atalanta - Ora invece ho il passaporto: Ventura è venuto a vedermi e mi ha detto che dipende tutto da me". Russia 2018 si avvicina e Gomez ci spera: "La convocazione ai Mondiali? Sarebbe un sogno che si avvera" ha detto.