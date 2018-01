Atalanta, Gasperini: "Var? Ci sono state interpretazioni strane"

Non deve essere stato il 3-0 al Sassuolo a fargli cambiare idea. Gian Piero Gasperini qualche giorno fa aveva fatto tremare Bergamo con le sue dichiarazioni all'Eco di Bergamo ("Così non ha senso restare"), adesso, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Juve, il tecnico dell'Atalanta mostra di nuovo tutto l'attaccamento alla sua attuale squadra,



"Io alla Juventus? - ha detto a Radio anch'io lo Sport - Sono molto felice qui a Bergamo dove godo di una considerazione incredibile. Sono molto felice della mia situazione a Bergamo, ho dei ritorni meravigliosi, ho una considerazione incredibile per come vivo qui e non sono alla ricerca di situazioni diverse. Io a Bergamo sto veramente bene e la mia intenzione è di dare sempre qualcosina in più, l'Atalanta ha già la struttura per pensare in grande".



Gasperini ha poi parlato anche della Var: "Ieri è stata una giornata sfortunata ma la Var è sempre quella, le immagini non sbagliano, poi ci sono le interpretazioni e in queste ultime settimane c'è stato qualche episodio che ha creato delle polemiche. C'è bisogno di recuperare delle certezze nell'interpretazione. Vorrei che gli arbitri parlassero o che i loro rappresentanti migliori spiegassero le cose . È una sperimentazione che ha molte cose positive ma ci sono state interpretazioni strane. Se Donadoni e Costacurta, che sono persone corrette, hanno dei dubbi, allora c'è qualcosa di non chiaro e così si rischia di perdere credibilità. Se anche rivedendo le immagini ci sono interpretazioni così diverse, significa che abbiamo fatto confusione. Il fuorigioco c'è o non c'è e su questo la tecnologia è imperfetta, sul fallo di mano c'è veramente confusione".