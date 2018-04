Atalanta, Gasperini: "Turnover con la Juve? Noi sempre al meglio"

Mercoledì si recupera Juventus-Atalanta rinviata per neve lo scorso 25 febbraio e Gian Piero Gasperini spegne le accuse che seguirono alla formazione scelta per quella partita poi non giocata: "Non so chi ha fatto polemica: io rispondo solo a chi ci mette la faccia, non certo da chi la fa tramite internet. L’Atalanta ha una sua rosa e una sua squadra. Non abbiamo mai messo in campo la Primavera, cerchiamo di giocare al massimo tutte le partite" le parole a Radio Rai.



Sulla corsa scudetto: "Mi piacerebbe che il divario tra Juventus e Napoli rimanesse tale dopo mercoledì, vorrebbe dire che avremmo fatto un'impresa. Non dobbiamo salvare il campionato, dobbiamo fare il meglio il possibile e saranno casomai gli azzurri a dover vincere a Torino per legittimare la corsa scudetto".



L'impegno contro i bianconeri di tre settimane fa seguiva quello in Europa League contro il Borussia Dortmund che ha sancito la fine dell'avventura europea neazzurra: "La nostra più grande soddisfazione è il fatto che tanti tifosi italiani abbiano tifato per noi".



Infine, sul suo futuro: "Il Genoa non mi ha richiamato e comunque sto bene qui. La Nazionale non intimorisce gli allenatori, anche se è chiaro che amiamo il lavoro sul campo giorno per giorno. Fare il ct è un ruolo di tale prestigio che tutti vorrebbero ricoprirlo".