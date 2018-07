Atalanta, Gasperini: "Servono almeno 4 giocatori importanti"

"Siamo molto indietro rispetto a quanto avevamo preventivato, ci servono almeno quattro giocatori importanti. Altrimenti la rosa non sarà competitiva per le competizioni che dobbiamo affrontare". Gian Piero Gasperini lancia già l'allarme e invoca interventi suo mercato per la sua Atalanta, orfana del trio Caldara-Spinazzola-Cristante.



"Non scendo nelle situazioni personali, ma ne serve uno per reparto, non soltanto il sostituto di Cristante fra le linee - ha spiegato il tecnico nerazzurro dopo il test con la Rappresentativa della Val Seriana vinto 7 a 0 -. Noi abbiamo iniziato la preparazione in anticipo pensando di dover iniziare l'Europa League dai preliminari il 26 luglio (tutto dipende dalla sentenza del Tas sul ricorso del Milan), quindi bisogna accelerare i tempi per completare l'organico oppure saremo costretti a fare altre scelte".



Soddisfazione per l'intesa del trio offensivo Ilicic-Barrow-Gomez: "Hanno fatto vedere delle buone cose e si stanno divertendo come tutti gli altri, del resto si gioca anche per questo. Il Papu ieri è caduto addosso a Varnier in allenamento finendogli sul collaterale del ginocchio destro, Marco potrebbe averne per venti giorni o un mese".