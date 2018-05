Atalanta, Gasperini: "Nessun problema con gli arbitri"

Dopo il pareggio di Masiello è sceso dalle tribune per esultare sotto la curva con i suoi giocatori e i suoi tifosi, l'Europa è più vicina e Gian Piero Gasperini lo sa: “Manca ancora una giornata, ora abbiamo più possibilità per andare in Europa ma l’ultima giornata sarà decisiva per tutti i verdetti - ha detto il tecnico ai microfoni di Premium Sport - I tifosi con uno striscione mi hanno chiesto di restare? L’accoglienza e l’affetto che ho qui a Bergamo è incredibile. Ora vogliamo ripagare questi tifosi, speravamo di battere il Milan per arrivare al sesto posto, ma anche il settimo andrebbe bene. L’importante è tornare in Europa. Sto bene a Bergamo, più di così non posso chiedere".

"Un giudizio sull’arbitro? Non era una partita facile perché pioveva molto e la posta in palio era alta per entrambe. E quando ci sono queste gare sono sempre tutti scontenti, è stata una gara vibrante e forse il pareggio è il risultato più giusto. Perché non ho esternato prima del match con la Lazio le parola che mi ha rivolto Pairetto? Non scherziamo, io non dovevo esternare niente. A me non interessa niente se gli arbitri vengono designati prima o dopo. Noi non abbiamo mai ricusato un arbitro, questo è un problema loro, non mio. Non c’entrano niente le designazioni e quando vengono fatte. Non abbiamo fatto di questi pensieri, per me possono designarli anche all’inizio dell’anno, mi vanno bene tutti gli arbitri”.