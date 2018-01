Atalanta, Gasperini: "Mertens gol valido? Non ho l'anello al naso"

Gian Piero Gasperini non alza mai la voce in pubblico, al massimo si lascia andare in campo. Domenica scorsa, in realtà, non lo ha fatto, perché se il Var convalida un gol, tendi a credere che sia regolare. Poi, però, riviste le immagini, si è capito che Mertens era in fuorigioco, seppur di pochissimo, e che di fatto Atalanta-Napoli è stata decisa da quell'episodio, per quanto lo stesso allenatore ha ammesso subito che la sua squadra non era stata brillante come al solto.



"Hanno tentato di spiegarmi che il gol era valido - ha detto in conferenza stampa il tecnico - e che esiste la tolleranza di tre centimetri, ma io nelle riunioni di Lega del lunedì con Rizzoli e gli arbitri non ho mai sentito niente del genere. Resta il fatto che abbiamo perso per un gol in fuorigioco, la gente non ha l'anello al naso". In effetti il Var, da regolamento, non poteva farci nulla perché, come abbiamo spiegato anche noi all'indomani della partita, non poteva ribaltare la decisione dell'arbitro con le immagini a sua disposizione.



Gasp non ha parlato, invece, delle sue dichiarazioni sorprendenti sul suo possibile addio all'Atalanta a fine stagione, con qualche critica neanche troppo velata alla società. Ma ha fatto notare, invece, l'emergenza alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Spinazzola rimane a casa per un risentimento al polpaccio, forse recupera per la semifinale - rivela Gasperini -. Rizzo si è procurato una lesione sul tendine e starà fuori almeno un mese, Gomez è tutta la settimana che si allena a parte". Infine stoccata a Petagna: "Non deve giocare per forza. Si è allenato bene e c'è. Se non si allenasse bene sarebbe un problema per lui. L'approccio di Roma non è stato accettabile, è stato come giocare in nove (quando entrò al posto di Cornelius al 61', n.d.r.). All'Atalanta questo non è consentito".