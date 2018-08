Atalanta, Gasperini: "Mai allenato un grande club"

Gian Piero Gasperini ha lanciato una nuova frecciata all'Inter, società con la quale non si è lasciato bene: nel 2011 fu esonerato dopo appena cinque partite, quattro pareggi e una sconfitta. Dopo il 3-3 con la Roma, l'allenatore dell'Atalanta ha detto: "Cambiamo con le esperienze e i campionati che passano. Negli anni, senza andare troppo indietro, parlo di quattro/cinque anni fa, ci sono modi di stare in campo diversi. Non siamo sempre gli stessi. Devo dire che ho avuto la fortuna di allenare grandissimi giocatori: Milito, Thiago Motta, Perotti, Palacio, Papu Gomez".



Poi arriva la stoccata: "Non ho mai allenato un grande club, l’unica esperienza era con un’Inter in difficoltà che finiva dietro il Genoa e l'Atalanta. L'Inter è una società importantissima che tornerà grande, ma in quel momento non valeva le squadre e i giocatori che ho allenato io" le parole a Sky.