Atalanta, Gasperini: "La vittoria più bella del campionato"

E' raggiante Giampiero Gasperini quando si presenta ai microfoni di Premium dopo la vittoria per 2-0 al San Paolo: “Sapevamo che contro il Napoli la nostra principale caratteristica del pressing alto sarebbe potuta servire - ha detto il tecnico - Abbiamo fatto benissimo anche difensivamente, senza dimenticare di attaccare: è stata un giornata molto bella. La nostra fase difensiva è frutto di quello che fanno gli attaccanti e i centrocampisti, se difendiamo con questa concentrazione abbiamo dimostrato di poter reggere l’urto dei migliori attaccanti".

"Con questa vittoria nasce un pensiero alla Champions? No, la Champions la lasciamo alla Juve, Roma e Napoli che sono le squadre più accreditate. Noi in questo campionato abbiamo passato giornate molte belle e forse questa è la più bella. Vincere su questi campi ti autorizza a pensare di arrivare fino in fondo. Siamo ancora più convinti di poter lottare fino in fondo per l’Europa, non facciamo proclami, lo dicono i risultati, se dopo 25 giornate sei quarto in classifica e hai battuto il Napoli al San Paolo sei autorizzato a crederci" ha dichiarato un orgoglioso Gasperini.

"L’espulsione di Kessie? Non penso ci fosse il primo giallo, mi sembra abbastanza evidente. Mi dispiace perché quel rosso ci ha messo in difficoltà ma devo dire che segnare in dieci al Napoli ha reso ancora più prestigiosa questa vittoria. Kessie pronto per una big? Sta facendo un grandissimo campionato e anche stasera ha fatto benissimo. Ma stasera mi viene difficile trovare un migliore in campo tra i ragazzi. Dobbiamo andare avanti così”