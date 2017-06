Atalanta, Gasperini: "Inter grandissima squadra, ci ha dato una lezione..."

Gian Piero Gasperini è comprensibilmente deluso ai microfoni di Premium Sport dopo il 7-1 subito a San Siro: "L’Inter ha fatto una grandissima partita, sotto tutti gli aspetti, mentre noi dopo una buona partenza ci siamo disuniti. Di solito siamo più attenti, specialmente sulle palle inattive dove abbiamo concesso tanto, invece abbiamo permessa all’Inter di dilagare. È una lezione che ci servirà, ci deve dare subito la voglia di reagire e domenica dovremo ripartire nel modo migliore: mancano dieci partite e non possiamo permetterci di sciupare quanto di buono fatto finora".



Il tecnico dell'Atalanta si sofferma sulla forza dei rivali odierni: "Oggi abbiamo comunque incontrato una grande squadra: i nerazzurri andavano via con grande velocità e con grande tecnica, ma dal punto di vista dell’attenzione dovevamo essere all’altezza. Devo essere sincero e i pochi punti di classifica che ci sono tra noi e loro non sono veritieri: o abbiamo fatto qualcosa di straordinario noi, oppure loro hanno fatto meno delle aspettative, perché oggi mi hanno davvero impressionato".



Spazio infine al commento su una decisione arbitrale in avvio di gara: "Il rigore sul mani di D’Ambrosio? È ininfluente: se c’era andava dato, ma non penso che avrebbe cambiato il risultato finale".