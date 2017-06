Atalanta, Gasperini: "Inter, che delusione. E passavo per uno scemo"

Non durò neppure un mese la sua esperienza all'Inter, ma Gian Piero Gasperini è rimasto così scottato che fa ancora fatica a liberarsi del trauma. Così, di tanto in tanto, i ricordi riaffiorano. Ora che con l'Atalanta guarda i nerazzurri dall'alto verso il basso ed è pronto a sfidarli domenica a San Siro conscio delle possibilità della propria squadra, il tecnico dei bergamaschi torna a quel 21 settembre 2011, il giorno dell'esonero: "Non cerco vendette - spiega in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - Perché chi è felice non cerca vendette. E io qui sono felice". Per arrivare al miracolo Atalanta, però, Gasperini ha dovuto faticare: "Ho dovuto ricostruire da capo la mia credibilità - ricorda -. Ci sono riuscito al Genoa che ho portato in Europa". Sul campo: poi il club fu escluso dalla Uefa. Ma il suo Gasp lo fece e nel modo più bello: "Partita chiave con l’Inter, uno spareggio: gol decisivo di Kucka a 2’ dal termine. Meraviglioso".



Come dire, la sua vendetta se l'è già presa. "Fu un’esperienza durissima. Critiche offensive, violente. Fiorello era un mio idolo, negli sketch mi faceva passare per un mezzo intossicato che non conosceva Pazzini e non capiva niente. Quello che avevo fatto prima non contava più. Sembrava che fosse arrivato uno scemo". Moratti non digerì mai la sua difesa a 3, tanto da indurlo a cambiare nella gara col Tranzonspor: "Per la prima e ultima volta in vita mia rinunciai alle mie idee. Sbagliai. Se devo morire, muoio con coerenza. Si può anche dire che quest’Atalanta è nata anche grazie all’esperienza negativa all’Inter". E poi la difesa 3 non è il male assoluto: "Anche Conte in questi anni qualcosa ha vinto con la difesa a 3. L’ha usata Guardiola e ora perfino l’Inter. Allora era un tabù pazzesco, anche per il Milan. Squadre prigioniere della propria storia. Che delusione per l’idea che avevo di Milano, città dinamica, all’avanguardia. La verità è che io e l'Inter non c'entravamo nulla, due filosofie agli antipodi. Fu un errore che non ripeterò più".