Atalanta, Gasperini: "Gufare l'Inter non costa nulla"

La marcia dell'Atalanta continua nel modo più spettacolare possibile. Con una rovesciata di Conti (che arriva a 5 gol e vince la scommessa col suo agente che ora dovrà regalargli un orologio), con una tripletta del Papu Gomez, sempre più uomo copertina del campionato, con la sesta rete in campionato di Mattia Caldara, difensore goleador della Serie A. Il 5-0, risultato più roboante della stagione, arriva proprio contro il Genoa a Marassi, lì dove Gasperini ha infilato miracoli in serie in passato. "È stata una grande emozione - ha detto il tecnico - è una città che mi vuole bene e alla fine certi rapporti rimangono. Non era facile giocare qui, professionalmente è andata benissimo, moralmente resterò sempre legato a Genova. Temevo questa partita, non era facile giocare oggi con una piazza in fermento. L’espulsione ci ha messo la partita in discesa".



"Sono soddisfatto della nostra classifica e le 18 vittorie sono tante. Oroglioso di tutti i record fatti, 58 punti a questo punto del campionato sono tanti. Quello di oggi è un passo importante in classifica. 4 punti sul Milan? Otto partite non sono poche, ci giocheremo molto in casa anche se una è contro la Juve. Se sfrutteremo al massimo le partite casalinghe avremo grandi chance. Ci saranno partite contro squadre che giocheranno senza più nulla da chiedere al campionato". E a proposito di classifica, Gasp ammette senza problemi: "Gufare l'Inter? Non costa nulla".