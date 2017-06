Atalanta, Gasperini: "Giocheremo in Europa in modo degno"

Gian Piero Gasperini sorride anche se rimane l'amaro in bocca per il pari del Milan nel finale: "Questo punto è importante anche se avremmo voluto vincere - le parole a Premium Sport -. I ragazzi volevano andare in vacanza prima, invece dovranno allenarsi ancora un po’ (ride, ndr). Se avessimo vinto sarebbe finita ma è giusto così".



Il tecnico dell'Atalanta ricorda la svolta della stagione: "La partita con il Napoli all’andata ma anche la sconfitta contro l’Inter: dopo quel match non abbiamo più perso, abbiamo avuto una reazione forte e questo gruppo ha costruito questo campionato". Sul rischio esonero prima della gara con il Napoli: "Non da parte mia ma forse c’è stato questo rischio. La nostra partenza non è stata felice, ma prima della gara col Napoli avevamo sei punti. La situazione non era tragica, basti pensare che l’anno scorso l’Atalanta aveva fatto sei punti in 14 partite. Poi dopo quella vittoria sul Napoli è cambiato tutto".



Sul futuro della squadra: "Avremmo modo per pensare alla prossima stagione, adesso il primo obiettivo è andare in Europa senza passare dai preliminari. Poi è chiaro che vorremmo presentarci in Europa in modo degno e la società lavorerà al massimo per presentarci al meglio. C’è la volontà di costruire qualcosa di importante. L’Atalanta è una società sana, ha acquistato lo stadio, ha un grandissimo settore giovanile e continuerà a puntare sui giovani, senza disdegnare di rinforzare la squadra. L’ideale sarebbe trovare altri giocatori come Gomez da mettere in altri reparti per migliorare la squadra".